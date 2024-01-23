Костанай останется без света

С 22 по 26 января в Костанае будут отключать электроэнергию. В ТОО «ЭПК-forfait» предоставили плановый график отключения электроэнергии в домах. Без света останутся жители частного сектора и некоторых микрорайонов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, с 22 по 26 января 10:00 до 18:00 — Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59. Частный сектор: ул. Чернышевского 30-60, ул. Строительная 41/1-41/12, ул. Целинная 33-45, ул. Рудненская 36/1-36/14. ул. Хакимжановой 87-99.

22 января с 10:00 до 18:00 — ТОО «Карьер-комплект», ТОО «Дельта», ТОО «Евразия группКазахстан», ИП Балабекова, ТОО «Раскуль», ТОО «Агро-Лига», ТОО «Технополис». ТОО «Полистерол», ИП Буколов, ТОО «Ростсельмаш», РКБ «Альянс-груп», ИП Искаков, ТОО «Комета», ТОО «Эколайн».

22 января 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос» № 7, ИП Пономарев, ТОО Виитор, ИП иМинигулова, ТОО «Астык-трейд», ИП Приречнавя, ТОО «Аском и К», магазин «Мотор техник», ТОО «СКВ — LTD».

22 января с 10:00 до 18:00 — ИП Ким, Кустанайский Авто Центр, ИП Рак, ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Букенов, ИП Саламатов, ИП Филиппов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбеков, ИП Болагаак, ТОО «Ремпуть 2015», ТОО «Алекс», ТОО «Нур-Сат», ГЭК –«Южный», магазин «Фурор Авто».

22 и 23 января 10:00 до 18:00 — Департамент Статистики, департамент юстиции, ТОО «Экспресс», Архив по ул. Майлина 2/6, ТД «Кода», ИП Рак, ИП Мельник, ИП Лазарук, магазины «Нур», «Мясное ассорти», «Пивовар», ТОО «Твой шанс». Спальный сектор: ул. Майлина 19,19/1, 21, ул. Дзержинского 14,14а, 16, ул. Толстого 120,127.

24 января с 10:00 до 17:00 — ИП Веселов по ул. Карбышева 4 25 января 10:00 до 17:00 — ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская 42/1.

26 января с 10:00 до 17:00 — ИП Дюйсебаева по ул. Лермонтова 28/2.