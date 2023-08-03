Жители Косшы все еще ездят в Астану за экстренной помощью - Ажар Гиният

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетила ряд медицинских объектов в городе Косшы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Первым объектом посещения стала городская поликлиника №1 г. Косшы, где общее прикрепленное население в 12 000 человек обслуживается на семи участках ВОП. В беседе с руководством клиники министр подняла вопросы школьной медицины, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, подчеркивая необходимость качественных профилактических осмотров, а не «для галочки». Она обратила внимание на подготовку кадров, обучение их лучшим практикам на уровне ПМСП, социальную поддержку молодых врачей.

Далее Ажар Гиният встретилась с коллективом медиков «КСМК «Жанұя», куда прикреплено 22 830 жителей. Здесь медицинскую помощь оказывают 130 медицинских работников, в том числе 36 врачей, 68 специалистов среднего звена, также в составе имеется 2 фельдшерско-акушерских пункта. При обходе медицинского объекта глава Минздрава рекомендовала изменить подходы в управлении, повысить эффективность работы с населением, выявлять приоритетные запросы жителей по обращаемости, открывать перспективные направления, к примеру это может быть травматологический пункт.

По словам А.Гиният, ранее жители Косшы, а здесь проживает сейчас свыше 80 тысяч человек, вынуждены были обращаться к столичным врачам, ездить в Астану за экстренной помощью.

«Теперь здесь расположены две городские поликлиники – частная и государственная. Однако население, прикрепленное к этим медорганизациям, составляет всего чуть больше половины всех жителей города. Остальные люди, получается, по-прежнему вынуждены ехать в столицу, значит необходимо совместно с управлением здравоохранения решать проблемы кадровой обеспеченности, технического оснащения, чтобы сделать реально доступными медицинские услуги для местного населения», - отметила министр здравоохранения по итогам посещения поликлиник в Косшы.

В ходе рабочей поездки Ажар Гиният провела встречу с общественностью г. Косшы, затем выслушала граждан на личном приеме.

В ходе встречи с жителями региона были заданы вопросы касательно укомплектованности кадрами и оборудованием местных медучреждений. В ходе живого диалога с населением обсуждались вопросы работы скорой помощи, школьной медицины, службы родовспоможения.

На личном приеме граждане обратились с проблемами доступности госпитализации и по качеству экстренной медицинской помощи. Глава ведомства дала исчерпывающие пояснения на каждое обращение, взяв ряд вопросов на личный контроль, а также поручила отработать решения заданных вопросов профильным департаментам ведомства и местным исполнительным органам.