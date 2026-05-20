Жители Кызылординской области хотят получить участки под ИЖС в областном и районных центрах

Областное управление сельского хозяйство и земельных отношений сообщило, что не занимается этим вопросом. На официальный запрос агентства Kazinform ответили акиматы города Кызылорды и семи районов области.

В Аральском районе, одном из двух, расположенных на севере области, земельные участки для ИЖС в городе Аральске, поселках Сексеул и Жаксыкылыш выдаются по очереди. В остальных сельских округах очередь не сформирована.

— С тех пор, как была создана электронная очередь, в Аральске встали в очередь 9 838 человек, в 2025 году 46 человек получили земельные участки. С начала 2026 года предоставлены 106 из 419 участков, запланированных на этот год. С 2022 года по настоящее время предоставлены 623 участка. По поселку Сексеул с начала работы электронной очереди из 913 человек в 2025 году были предоставлены земельные участки 25 гражданам, в текущем году три участка, по поселку Жаксыкылыш в 2024 году были предоставлены земельные участки 146 из 553 человек, — говорится в сообщении.

В Казалинском районе очередь на 10 соток, в основном, образовалась в сельском округе Гани Муратбаева, поселке Айтеке би и городе Казалы.

Как сообщила пресс-служба акима района, из села Гани Муратбаева в очереди стоят 614 жителей. И все же, с создания электронной очереди не было предоставлено ни одного участка. Потому что, хотя подведены газ, вода и электричество, дорога не построена.

— В 2007–2022 годах по поселку Айтеке би зарегистрировано 9 969 заявок. С создания электронной очереди до 2025 года, в связи с тем, что не работала база, неизвестно, сколько людей зарегистрировано в этом году. В городе Казалы с 2022 года стояли в очереди 1 282 человека, в начале 2025 года — 2 868, в 2026 году до сегодняшнего дня стояли 3 277 человек. В настоящее время на территории города не ведется работа по подведению инфраструктуры для предоставления земельных участков. В последний раз на территории Казалы были предоставлены земельные участки 474 гражданам в 2020–2021 годах, — говорится в ответе акимата.

По статистике видно, что почти все местные жители желают получить земельные участки в райцентрах. В административном центре Кармакшинского района в 2016 году были выделены участки 25, в 2017 году — 363 гражданам. После этого никакого движения не было. В Жалагашском районе электронная очередь началась в 2022 году, с тех пор выразили желание получить участки 964 человека. В прошлом году были предоставлены 11 участков, в этом году два. В поселке Шиели в 2023 году под ИЖС были предоставлены 216 участков, в 2024 году — 183, в 2025 году — 161. В поселке Жанакорган число стоящих в очереди — 12 286. Сейчас начали выдавать участки тем, кто зарегистрировался в 2015 году. В 2025 году возможность построить дом получили 33 жителя.

— В начале года был составлен список из 40 человек, в этом году за три месяца пятеро дали согласие. Остальным гражданам предлагаются свободные земельные участки на территории стадиона с ранее подведенной инфраструктурой, которые ранее были предоставлены другим лицам, но не использовались по назначению и прошел трехлетний срок, — сообщается в ответе.

Акиматы районов заявляют, что в селах не очень трудно получить землю. Большая часть очереди в регионе сформировалась в городе Кызылорде — 70 949 человек.

— С 2021 года в нашей стране процесс постановки в очередь на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство полностью переведен в электронный формат. Это значительно облегчило регистрацию в очереди для жителей. В 2021–2026 годах с помощью электронной системы в очереди зарегистрировались 11 170 человек, — говорится в сообщении городского отдела сельского хозяйства и земельных отношений.

Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде в этом году начали предоставлять участки жителям, стоящим в очереди 20 лет.