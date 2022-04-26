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    19:22, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Жители китайской столицы массово закупают продукты

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители китайской столицы пытаются запастись продуктами на фоне роста заболеваемости коронавирусом в этом крупном мегаполисе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на заявления властей Пекина о том, что запасов продовольствия в мегаполисе достаточно, наблюдается ажиотаж вокруг закупок продуктов питания на некоторых рынках и в ряде оптовых магазинов столицы КНР. Начиная с 22 апреля в Пекине выявлено 47 локальных случаев инфицирования COVID-19.

    Жителей делового столичного района Чаоян, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом, обязали пройти три раунда массового тестирования на коронавирус.

    Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в материковом Китае зафиксировано 20,1 тыс. локальных случаев заражения коронавирусом. В свою очередь в Шанхае, где на протяжении нескольких недель регистрируются самые высокие официальные показатели заболеваемости в стране, за истекшие сутки, выявлено более 19,4 тыс. локальных случаев заражения COVID-19.



    Теги:
    Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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