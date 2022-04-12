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    08:05, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Жители китайского мегаполиса Гуанчжоу закупаются продуктами

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители города Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун пытаются запастись продуктами на фоне роста заболеваемости коронавирусом в этом крупном мегаполисе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пишут китайские СМИ, несмотря на заявления местных чиновников о том, что запасов продовольствия достаточно в мегаполисе, наблюдается небольшой ажиотаж вокруг закупок продуктов питания на некоторых рынках и в ряде оптовых магазинов Гуанчжоу.

    Частичный локдаун введен только в густонаселенном районе Байюнь города Гуанчжоу, в котором около 500 тыс. резидентов из 3,7 млн жителей этого района затронули ковид-ограничения.

    Между тем, спорадические вспышки COVID-19, охватившие большую часть провинций материкового Китая, оказывают влияние на сбой поставок продуктов питания в Гуанчжоу с населением примерно 18 млн человек.

    Примечательно, что и на прошедшем в понедельник брифинге официальные власти Пекина заверили общественность в том, что текущая ситуация в китайской столице в области поставок продуктов питания стабильна и они имеются в достаточном количестве. За истекшие сутки в Пекине выявлено четыре локальных случая инфицирования COVID-19.

    В понедельник правительство КНР выпустило уведомление, в котором призвало региональные власти обеспечить бесперебойное движение грузового транспорта и не закрывать автомагистрали без уважительной причины.

    Согласно официальной статистике, 10 апреля в Гуанчжоу зафиксировано 27 локальных случаев заражения коронавирусом. В свою очередь в Шанхае, где девятый день подряд регистрируются самые высокие официальные показатели заболеваемости на материковой части Китая, за минувшие сутки, зарегистрировано более 23 тыс. локальных случаев заражения COVID-19.

    Теги:
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