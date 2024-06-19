Жители Китая и Японии оказались наиболее склонны к риску

Российские и зарубежные исследователи проследили за склонностью жителей 11 стран к риску при принятии быстрых самостоятельных решений и обнаружили, что самый низкий уровень авантюрности был характерен для жителей Индии и Чили, тогда как китайцы и японцы были чаще всего готовы пойти на риск. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Более 500 человек из России, Франции, Аргентины, Индии, Китая и других стран выполняли специальное задание, которое состояло из двух частей. Сначала участники выбирали между двумя опциями, каждая из которых была ассоциирована с получением вознаграждения или риском его потери. В каждом раунде опции повторялись, складываясь в различные комбинации, чтобы создать контекст восприятия этих вариантов как более выгодный или как менее выгодный, - говорится в сообщении НИУ ВШЭ.

Подобным образом группа российских и зарубежных психологов и нейрофизиологов под руководством профессора Лаборатории когнитивных и вычислительных нейронаук в Париже (Франция) Стефано Палминтери пыталась понять, как различные социокультурные и контекстные факторы влияют на процесс принятия решений и оценку риска. Ученых интересовало то, как рациональность действий индивида может зависеть от страны происхождения, положения в обществе, религии, политического строя и прочих факторов.

Для получения подобных сведений исследователи предложили добровольцам принять участие в лотерее, в которой нужно выбрать одну из двух абстрактных геометрических фигур на экране компьютера. Каждая из этих фигур была связана с возможностью выиграть некоторую сумму денег с фиксированным шансом, который добровольцы могли постепенно определить путем проб и ошибок. После завершения обучения ученые поменяли пары фигур, а также иногда задавали контекст и явным образом обозначали некоторые правила лотереи.

Последующие наблюдения за поведением добровольцев показали, что все они руководствовались схожими соображениями при принятии решения идти на риск, что проявлялось в том, что представители всех народов и стран часто совершали ошибки в определенных контекстах и при неполном наборе сведений. При этом ученые обнаружили, что склонность к риску среди представителей разных национальностей сильно различалась.

В частности, что для россиян, аргентинцев и жителей Марокко была характерна средняя степень склонности к риску, тогда как жители Индии, Чили и США были не склонны к авантюрным решениям. В свою очередь, чаще всего рисковали добровольцы из Китая, Японии и Израиля, что было особенно характерно для ситуаций с высоким уровнем награды и риска. Наличие этих культурных особенностей следует учитывать при проведении соцопросов и рекламных кампаний, подытожили ученые.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.