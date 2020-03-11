Жители Казахстана смогут пройти перепись населения в онлайн режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице идет подготовка к масштабному событию – проведению очередной национальной переписи населения. От максимального вовлечения в это мероприятие будет зависеть качество собранной информации, которая очень важна для планирования социально-экономического развития главного города Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Перепись продлится с 1 по 30 октября текущего года.

По словам специалистов, чтобы добиться полного охвата населения, данный процесс поделен на два этапа.

«На первом этапе, в период с 1 по 30 июня, запланирована регистрация жилых и нежилых помещений, определение численности проживающего в них населения. Затем, с 1 по 30 октября 2020 года, пройдет основная перепись населения. Интервьюеры-переписчики будут заполнять переписные листы по определенным четырем формам. Жители Казахстана могут пройти перепись самостоятельно в онлайн режиме на сайте sanaq.gov.kz с 1 по 15 октября или во время посещения их интервьюером с 1 по 30 октября. Всем переписанным респондентам интервьюеры выдают справки, а прошедшим перепись в онлайн режиме будут направлены СМС-уведомления на номер мобильного телефона и электронную почту»,- сообщила заместитель руководителя столичного Департамента статистики Жанар Серикбаева.

В настоящее время в государственных структурах города принимаются меры по упорядочиванию названий улиц, нумерации домов и квартир, а также по установке аншлагов и вывесок на зданиях и перекрестках. Помимо этого, ведутся работы по подбору состава переписного персонала. Кстати, услуги переписчиков будут оплачиваться. Интервьюеру подготовительного этапа за 30 дней работы заплатят 75 743 тенге, интервьюеру основного этапа – 94 678 тенге, инструктору-контролеру за 45 дней оплатят 113 614 тенге.