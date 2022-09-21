Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Жители Казахстана делятся красивыми фото запуска с Байконура
21 Сентября 2022, 22:01

Жители Казахстана делятся красивыми фото запуска с Байконура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы делятся в социальных сетях красивыми фото и видеоснимками удивительного оптического явления в небе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , сегодня, 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз -2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22».

Появившийся в вечернем небе эффект так называемой «медузы» - это световой и оптический эффект во время отделения ступеней ракеты-носителя «Союз».

На космодроме Байконур сегодня стоит по-летнему теплый вечер. Безоблачное небо и безветренная погода позволили многочисленным гостям, прибывшим на Байконур после длительного карантина, увидеть это красочное зрелище и пожелать успешного старта космонавтам.

Еще раз посмотреть на сегодняшний запуск с космодрома Байконур можно по ссылке, видеозапись которого стала уже историей.

По информации Центра управления полетами, экипаж МКС-68 чувствует себя хорошо. Из трех членов экипажа только командир корабля «Союз МС-22» Сергей Прокопьев имеет опыт космического полета. Для него это вторая космическая экспедиция. Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио новички в космосе.

Сближение и стыковку космического корабля с МКС также, как и сам старт с Байконура, можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях. Планируется, что «Союз МС-22» причалит к космической станции через три часа после старта.




Новости по теме
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив