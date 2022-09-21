21 Сентября 2022, 22:01

Жители Казахстана делятся красивыми фото запуска с Байконура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы делятся в социальных сетях красивыми фото и видеоснимками удивительного оптического явления в небе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , сегодня, 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз -2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22».

Появившийся в вечернем небе эффект так называемой «медузы» - это световой и оптический эффект во время отделения ступеней ракеты-носителя «Союз».

На космодроме Байконур сегодня стоит по-летнему теплый вечер. Безоблачное небо и безветренная погода позволили многочисленным гостям, прибывшим на Байконур после длительного карантина, увидеть это красочное зрелище и пожелать успешного старта космонавтам.

Еще раз посмотреть на сегодняшний запуск с космодрома Байконур можно по ссылке, видеозапись которого стала уже историей.

По информации Центра управления полетами, экипаж МКС-68 чувствует себя хорошо. Из трех членов экипажа только командир корабля «Союз МС-22» Сергей Прокопьев имеет опыт космического полета. Для него это вторая космическая экспедиция. Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио новички в космосе.

Сближение и стыковку космического корабля с МКС также, как и сам старт с Байконура, можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях. Планируется, что «Союз МС-22» причалит к космической станции через три часа после старта.



