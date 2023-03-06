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Жители Караганды пожаловались на разрытую канаву возле школы

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Марта 2023, 20:30
Жители Караганды пожаловались на разрытую канаву возле школы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители улицы Бауыржана Момышулы города Караганды жалуются, что на протяжении месяца рядом со школой № 103 коммунальщики вырыли длинную траншею для проведения ремонта тротуара. Все это время школьникам приходится идти мимо разрытого рва с острыми кольями. Родители детей переживают за их безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочие установили по периметру колышки и обнесли опасный участок предупреждающей лентой. Но родители детей переживают, что кто-то может упасть в эту траншею глубиной полтора метра и напороться на острые колья.

«Я думаю, работы проводятся надлежащим образом, но можно было бы обезопасить, больше ограждений поставить, учитывая, что школьники могут через ограждения выпрыгивать, вылазить», - говорит житель микрорайона.

«Раскопали, воткнули арматуру с сигнальными лентами и бросили. Эта арматура очень острая. Дети после уроков толпами бегают по этим сугробам. Кто-то же может упасть на эту арматуру! Раскопали - делайте свою работу! А то раскопали и бросили», - сетует один из родителей школьника.

Дирекция школы об этом ремонте была заранее уведомлена и дала согласие.

«На территории нашей школы ведутся работы по прокладке трубопровода частной компанией. Мы сделали уведомление родителям на сайте школы. Также учащиеся были предупреждены в учебное время», - пояснил заместитель директора школы №103 по хозяйственной части Мэлс Турмаганбетов.

В компании «Караганды Су» уже отчитались, что земляные работы на том участке их рабочие не проводили. В компании «Теплотранзит Караганда» также опровергли информацию о ремонте. Представители ЖКХ заявили, что частные компании не получали никаких разрешений.

«Организацией ТОО «Элитинвест Групп» проведены незаконные работы без оформления ордена на производство работ. По данному вопросу в ближайшее время с сотрудниками административной полиции будет осуществлён выезд с составлением административного протокола по статье 505 и 631 КоАП РК. Также будет составлен материальный акт, позже будет подан иск в суд», - объяснил главный специалист отдела ЖКХ г. Караганды Данияр Нургазин.


ЖКХ   Караганда   школа  
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