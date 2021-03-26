Жители Карагандинской области получили квартиры по программе «Нұрлы жер»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в дни празднования Наурыза ключи от новых квартир вручали горожанам и сельчанам. Арендное жильё предоставлено по государственной программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наурыз стал двойным праздником для ряда жителей Абайского, Жанааркинского и Нуринского районов, города Приозёрска.

В посёлке Топар заселили 18-квартирный дом. Жильё получили очередники из социально защищаемых категорий: малообеспеченные и многодетные семьи, дети-сироты и др.

«Конечно, очень рада этому событию. Замечательный подарок к светлому празднику Наурыз. Больше 10 лет я стояла в очереди как сирота. Долгие годы всей семьёй снимали квартиры то в Топаре, то в Абае. Следили за процессом, как строился этот дом. Когда позвонили и сообщили, что получаем квартиру, я даже не поверила своему счастью», - поделилась Элеонора Томашевская, одна из новосёлов.

В Жанаарке вручили ключи 16 семьям в новостройке в микрорайоне «Жаңа нұр». В Нуре новосёлами стали две семьи, одна из которых многодетная. В Приозёрске жильё получили 10 семей.

В Карагандинской области в этом году планируется построить 662 тыс. кв. м жилья – на четверть больше, чем в 2020 году. Из этого объёма государственное жильё составит 165 тыс. кв. м. Ожидается, что квартирами обеспечат 2 900 очередников.