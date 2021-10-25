Жители каких регионов РК сдали больше всего оружия в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 91 млн тенге выпачено казахстанцам за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в департаменты полиции Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. На сегодня 908 гражданам, добровольно сдавшим предметы вооружения, уже выплачено порядка 91 миллиона (90,8 млн) тенге», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что добровольно сданное огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, за исключением образцов, представляющих исторический интерес, будут утилизированы.

«Необходимо отметить, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», - пояснил Нурдильда Ораз.

Отметим, что первую акцию по выкупу предметов вооружения МВД проводило в 2008 году, по ее результатам было добровольно сдано более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия, 120 килограммов взрывчатых веществ, 537 тыс. патронов к нарезному оружию.

Эти меры позволили сократить в 2008 году количество преступлений с применением огнестрельного оружия на 19,2%.