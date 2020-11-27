Жители каких регионов РК чаще всего сообщают о фактах коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сотрудников каких государственных органов часто жалуются граждане Казахстана по фактам коррупции, рассказал руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом жалобы поступают на действия сотрудников полиции -232, служащих местных исполнительных органов - 153, работников образования - 158 и здравоохранения -136 и других», - сказал Нурлан Жаксимбетов в ходе онлайн брифинга.

По его словам, большинство обращений содержат факты вымогательства взяток (408) за непривлечение к уголовной и административной ответственности, беспрепятственный проезд, выдачу справок, водительских удостоверений, дипломов, оформление инвалидности, пособий, трудоустройство и т.д.

«В разрезе регионов по количеству обратившихся лидируют южные и центральные регионы: Туркестанская (102), город Алматы (86), Алматинская область (85), город Шымкент (45), Карагандинская области (44), город Нур-Султан (43) и Жамбылская области (42)», - уточнил Нурлан Жаксимбетов.