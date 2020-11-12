Жители каких регионов РК больше всего пострадали от финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители каких регионов Казахстана больше всего пострадали от действий финансовых пирамид, сообщил на брифинге начальник следственно департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«С начала этого года подразделениями следствия МВД расследовано 250 уголовных дел. На сегодня 120 уголовных дел уже направлено в суд. Всего к уголовной ответственности за финансовые пирамиды, организацию и участие в них к уголовной ответственности привлекаются 98 человек, 63 содержатся под стражей по санкции суда», - сказал Санжар Адилов.

В целом, по его словам, общее количество потерпевших по уголовным делам от финансовых пирамидах по стране составляет свыше 25 тысяч человек. Общая сумма ущерба превышает 33 млрд 250 млн тенге.

«Наиболее пострадавшими от действия мошенников оказались западные и южные регионы страны, где активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды, такие как: «Гарант 24», «Выгодны займ» и другие», - добавил Санжар Адилов.

Было отмечено, что наибольшее количество пострадавших от действия финансовых пирамид приходится на жителей Актюбинской области, города Шымкента, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, а также Атырауской и Павлодарской областей, города Нур-Султана, Кызылординской и Мангистауской областей.



