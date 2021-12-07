Жители каких регионов могут воспользоваться льготным проездом по платным трассам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан опубликовало список регионов, жители которых могут рассчитывать на льготный проезд по платным автодорогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

«Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам:

1. «Капшагай – Талдыкорган» - Капшагайский, Кербулакский, Коксуский, Ескельдинский районы, а также г. Талдыкорган;

2. «Тараз – Кайнар» - Кордайский, Шуский, Меркенский, Т. Рыскуловский, Байзакский районы;

3. «Шымкент – Тараз» - Сайрамский, Тюлькубасский, Жуалынский, Жамбылский районы;

4. «Шымкент – Кызылорда» - Кентауский, Сауранский, Ордабасинский, Байдибекский, Сайрамский, Жанакорганский, Шиелинский районы;

5.«Шымкент – Ташкент» - Толебийский, Казыгуртский, Сарыагашский районы;

6. «Щучинск – Кокшетау» - Бурабайский, Зерендинский, г. Щучинск;

7. «Нур-Султан – Павлодар» - Целиноградский, Ерейментауский, территория г. Экибастуз и Аксу», - написано в сообщении.