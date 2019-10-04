Жители каких регионов Казахстана зарабатывают больше всего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане больше всего доходов получают жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают в finprom.kz, в Казахстане 162 человека владеют половиной благосостояния страны. Взрослое население в Казахстане составляет 12,1 млн человек.

Годовой доход 96,6% взрослого населения (11,7 млн человек) не превышает 10 тыс. долларов США.

2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

0,35% (42 301 человек) — от 100 тыс. до 1 млн долларов США.

0,05% (5 838 человек) — от 1 млн до 50 млн долларов США.

0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 человек зарабатывают в год от 50 млн до 80 млн долларов США, 45 человек — от 80 млн до 800 млн долларов США, 5 человек — от 2 млрд до 3 млрд долларов США.