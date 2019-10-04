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Жители каких регионов Казахстана зарабатывают больше всего

4 Октября 2019 11:03
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Жители каких регионов Казахстана зарабатывают больше всего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане больше всего доходов получают жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают в finprom.kz, в Казахстане 162 человека владеют половиной благосостояния страны. Взрослое население в Казахстане составляет 12,1 млн человек.

Годовой доход 96,6% взрослого населения (11,7 млн человек) не превышает 10 тыс. долларов США.
2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.
0,35% (42 301 человек) — от 100 тыс. до 1 млн долларов США.
0,05% (5 838 человек) — от 1 млн до 50 млн долларов США.
0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 человек зарабатывают в год от 50 млн до 80 млн долларов США, 45 человек — от 80 млн до 800 млн долларов США, 5 человек — от 2 млрд до 3 млрд долларов США.
Во втором квартале текущего года средний денежный доход населения составил 169,5 тыс. тенге — на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (153,7 тыс. тенге).
В региональном разрезе больше всего доходов получают жители Алматы: 234,9 тыс. тенге (годом ранее — 218,8 тыс. тенге).
Средний доход в столице составил 226,7 тыс. тенге — на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (213,5 тыс. тенге).
Замыкает тройку регионов-лидеров Карагандинская область, где средний доход населения увеличился на 9,4% и составил 199,7 тыс. тенге (годом ранее — 182,6 тыс. тенге).
В ТОП-5 регионов по доходам также вошли Мангистауская и Восточно-Казахстанская области — 198,4 тыс. и 191,7 тыс. тенге соответственно.
В 8 регионах страны доходы населения находятся ниже среднереспубликанского значения. Самые низкие доходы наблюдаются в Туркестанской (100,4 тыс. тенге), Жамбылской (128,1 тыс. тенге) и Кызылординской (137,7 тыс. тенге) областях.
В структуре доходов основная часть приходится на доход от трудовой деятельности: 72,8%, или 123,4 тыс. тенге (годом ранее — 115,1 тыс. тенге).
Социальные трансферты в структуре доходов населения выросли на 24% и составили 39,8 тыс. тенге, или 23,4% от общей суммы.
Материальная помощь от родственников, знакомых и алименты составили 4,3 тыс. тенге (годом ранее — 4,5 тыс. тенге), а прочие доходы равны 2,1 тыс. тенге.
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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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