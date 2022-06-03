3 Июня 2022 14:56

Жители каких регионов больше всех обращались по вопросам референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всем обращениям касательно референдума даются своевременные и подробные ответы со ссылками на соответствующие нормы права. Об этом заявил член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В территориальные комиссии референдума поступило 35 обращений, из которых больше половины, или 23, поступили в комиссию города Алматы (14, или почти 40 процентов), и комиссию Актюбинской области – (9, или каждое четвертое). По одному обращению имеются в Акмолинской, Атырауской, Павлодарской областях, 3 - в Костанайской области, 4 – СКО и 2 – в городе Шымкенте.

«В основном эти обращения касались порядка подготовки к референдуму и списков голосующих лиц. В то же время ни одного обращения не имеется в столице, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», - пояснил Асылбек Смагулов.

Он также добавил, что столь малое количество обращений свидетельствует о надлежащей выстраиваемой работе в территориальных и участковых комиссиях по подготовке к референдуму.

«По всем обращениям даются своевременные и подробные ответы со ссылками на соответствующие нормы права. На сегодня обжалованных в суды ответов на обращения не имеется. Также нет фактов обжалований к ЦКР ответов территориальных комиссий», - резюмировал Асылбек Смагулов.



