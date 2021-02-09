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Жители каких регионов активно используют пенсионные накопления на улучшение жилищных условий

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Февраля 2021, 20:50
Жители каких регионов активно используют пенсионные накопления на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 8 февраля 2021 года, от уполномоченных операторов в Единый накопительный пенсионный фонд поступило порядка 90 689 заявлений вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

50 350 заявлений уже было исполнено и вкладчики уже получили на свои спецсчета, открытые у уполномоченных операторов, единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в размере около 276 млрд тенге. Средняя сумма выплат составила порядка 5,5 млн тенге.

Еще более 14 тысяч заявлений почти на 73,7 млрд тенге находятся в обработке для осуществления выплат. Около 26,3 тысяч заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

Наибольшее количество обращений по всей республике - 19 209 заявлений (или 21,18%) приняты в г.Алматы. Из них порядка 11,3 тысяч уже исполнены. На специальные счета вкладчиков в банках, являющихся уполномоченными операторами, переведено порядка 69,6 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 6,18 млн тенге. Еще 2579 заявлений на 14,7 млрд тенге находятся в обработке.

От жителей Нур-Султана принято 15 371 заявление (порядка 17%). 8 698 вкладчиков уже получили на спецсчета более 45,3 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 5,2 млн тенге. В обработке 2 156 заявлений на сумму 10,5 млрд тенге.

В Мангистауской области принято 12 757 заявлений на получение ЕПВ (14%). 7062 заявления исполнены – более 61 млрд тенге переведены вкладчикам на улучшение жилищных условий. Средняя сумма выплат в области составила 8,65 млрд тенге. Ждут исполнения еще 2519 заявлений на общую сумму почти 21, 5 млрд тенге.

В целом в разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом.

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Жилье   Экономика   ЕНПФ  
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