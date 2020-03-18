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Жители каких поселков могут въезжать в столицу во время карантина
18 Марта 2020 23:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ужесточены меры по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. По периметру города установлено шесть блокпостов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск. Дополнительно акиматом Акмолинской области установлен блокпост в районе поселка Шубары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
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Жители поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы могут заезжать в город и выезжать из города без ограничений и предъявления соответствующих документов в виде справок с места работы или подтверждения прописки, так как данные поселки включены в границы карантинной зоны.
На блокпостах будут установлены контрольные зоны и пункты обслуживания.
«С 00:00 19 марта в столице вводится режим карантина. В городе работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении коронавирусной инфекции. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности», - говорится в сообщении акимата.
Ключевые слова: Нур-Султан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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