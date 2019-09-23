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Жители каких областей чаще пользуются услугами агентств по трудоустройству

23 Сентября 2019 10:05
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Жители каких областей чаще пользуются услугами агентств по трудоустройству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги по трудоустройству в Казахстане за первое полугодие обошлись в 204,2 млрд тенге. Индекс физического объёма оказанных услуг к первому полугодию 2018 года составил 125,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EnergyProm.

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В целом же, за 2018 год объём услуг в секторе составил рекордные 344,4 млрд тенге (в 2017 году — 236,7 млрд тенге).

Среди регионов РК услугами агентств и организаций по трудоустройству больше всего пользуются в Атырауской области: из 204,2 млрд тенге на область приходится 173,2 млрд тенге, рост за год — на 36,3%. На втором месте Алматы: 11,8 млрд тенге, рост за год — на 3,2%. Замыкает тройку лидеров ЗКО: 9,3 млрд тенге, рост за год — на 33,1%.

Меньше всего озабочены поиском сотрудников в СКО (3,9 млн тенге) и Туркестанской области (10,2 млн тенге).

Более трёх четвертей объёма услуг в секторе пришлось на организации по работе с персоналом (кроме учреждённых национальными компаниями) — 156,7 млрд тенге.

Второе место по объёму услуг занимают агентства по трудоустройству (46 млрд тенге), третье — агентства по временному трудоустройству (1,1 млрд тенге). На организации, учреждённые национальными компаниями, приходится 425,7 млн тенге.


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Ключевые слова: Экономика, Статистика, Общество,
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