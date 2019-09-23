Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить экскурсию на двухэтажных автобусах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Всемирного дня туризма жители и гости города получат возможность бесплатно посетить экскурсию на двухэтажных экскурсионных автобусах «Red Bus» с правом посадки и высадки неограниченное количество раз вблизи ключевых достопримечательностей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Экскурсия начинается от развлекательного центра «AiLand» (океанариум) и Монумент «Астана Байтерек», которая будет проводиться с использованием аудиогида на русском и казахском языках через звуковые усилители в салоне автобуса (один рейс – на казахском языке, другой рейс на русском, попеременно).

Желающим слушать экскурсию на одном определенном языке необходимо иметь при себе наушники. Во время праздничных бесплатных катаний пассажирам наушники не выдаются.

По всем вопросам можно обращаться в call-центр: +7 777 555 75 75, 77-90-99, аккаунт в сети Instagram @redbus.kz

Расписание движения автобусов:

Время отправления автобуса от остановки AiLand (океанариум) далее следуют остановки:

ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная арка «Мәңгілік Ел», сфера «Нур-Алем», Национальный музей, монумент «Астана Байтерек» и развлекательный центр «AiLand» (океанариум):

- 10:00 часов (на русском языке);

- 12:30 часов (на казахском языке);

- 14:45 часов (на русском языке);

- 17:15 часов (на казахском языке);

- 19:30 часов (на русском языке).

Время отправления автобуса от остановки монумент «Астана Байтерек» далее следуют остановки: развлекательный центр «AiLand» (океанариум), ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная арка «Мәңгілік Ел», сфера «Нур-Алем», Национальный музей и монумент «Астана Байтерек»:

- 10:30 часов (на казахском языке);

- 13:00 часов (на русском языке);

- 15:15 часов (на казахском языке);

- 17:45 часов (на русском языке);

- 20:00 часов (на казахском языке).