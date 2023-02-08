Жители Газиантепа выражают благодарность казахстанским спасателям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители города Газиантеп выражают благодарность казахстанским спасателям за оказанную помощь в ликвидации последствий от землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу выразить благодарность братскому казахскому народу и Республике Казахстан за то, что помогаете жителям нашего города Газиантеп. Хочу отметить, группа спасателей из Казахстана сразу после прибытия в Газиантеп, приступила к работе и непрерывно продолжает разбирать завалы и вызволять пострадавших жителей из разрушенных зданий. Являюсь жителем одного из этих двух разрушенных зданий. После того, как я вышел из дома, здание рухнуло, и я чудом остался жив. Хочу сказать спасибо казахстанским спасателям. Да будет доволен вами Всевышний», - поблагодарил житель Газиантепа.

Профессионализм казахстанских спасателей также отметил сотрудник пожарной службы Газиантепа.

«В данное время мы ведем совместную работу с братьями - казахами. Казахстанские специалисты опытные, они - профессионалы своего дела. Поисково-спасательные работы со стороны братьев казахов ведутся тщательно и с особым контролем. Огромное спасибо за помощь», - сказал он.

На кадрах, которые отправил собственный корреспондент МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев, видно, как местные СМИ снимают на видео работу казахстанских спасателей.

Кадр из видео