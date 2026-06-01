Жители Гамбурга сказали «нет» Олимпиаде
В воскресенье жители Гамбурга на севере Германии проголосовали на референдуме против заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yacht.
Согласно последним данным, 54,9% участников голосования выступили против Олимпиады.
Правом голоса на референдуме обладали более 1,3 млн жителей Гамбурга старше 16 лет. В голосовании приняли участие почти половина из них.
Бургомистр Петер Ченчер заявил, что Гамбург отзывает свою заявку на проведение Олимпийских игр.
— Я глубоко сожалею о результатах голосования, но хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал цель проведения Олимпийских Игр в Гамбурге, — сказал он.
Среди причин, по которым жители выступали против проведения Олимпиады, назывались возможные финансовые издержки, нагрузка на транспортную систему, опасения дальнейшего роста и без того высокой арендной платы, необходимость реализации крупных строительных проектов и их экологические последствия.
Повторный провал олимпийской заявки
Нынешнее голосование стало уже вторым поражением сторонников олимпийской заявки в Гамбурге. Аналогичный референдум в 2015 году также завершился неудачей: тогда против подачи заявки проголосовали 51,6% жителей.
— Из предыдущего референдума мы знали, что скептицизм по отношению к Олимпийским играм в Гамбурге выше, чем во многих других городах. Тем не менее, мы приняли решение в пользу проведения игр, потому что Олимпийские и Паралимпийские игры — это прекрасная возможность для всех в нынешних условиях. Они дали бы толчок многим проектам развития, которых мы хотим достичь для нашего города даже без Олимпийских игр, — подчеркнул бургоминистр.
Борьба продолжается между тремя регионами Германии
После отклонения заявки Гамбурга на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов за звание претендента от Германии поспорят Берлин, Мюнхен и регион Рейн-Рур. Кандидаты должны представить свои подробные концепции в Немецкую олимпийскую конфедерацию (DOSB) во Франкфурте до 4 июня.
26 сентября 2026 года немецкая спортивная организация примет решение о том, какой из трех основных национальных кандидатов будет выдвинут на международный тендер на проведение Игр.
Ранее МОК не включил летние виды спорта в программу зимней Олимпиады-2030.