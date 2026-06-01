Жители Гамбурга сказали «нет» Олимпиаде

В воскресенье жители Гамбурга на севере Германии проголосовали на референдуме против заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yacht .

Согласно последним данным, 54,9% участников голосования выступили против Олимпиады.

Правом голоса на референдуме обладали более 1,3 млн жителей Гамбурга старше 16 лет. В голосовании приняли участие почти половина из них.

Бургомистр Петер Ченчер заявил, что Гамбург отзывает свою заявку на проведение Олимпийских игр.

— Я глубоко сожалею о результатах голосования, но хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал цель проведения Олимпийских Игр в Гамбурге, — сказал он.

Среди причин, по которым жители выступали против проведения Олимпиады, назывались возможные финансовые издержки, нагрузка на транспортную систему, опасения дальнейшего роста и без того высокой арендной платы, необходимость реализации крупных строительных проектов и их экологические последствия.

Повторный провал олимпийской заявки

Нынешнее голосование стало уже вторым поражением сторонников олимпийской заявки в Гамбурге. Аналогичный референдум в 2015 году также завершился неудачей: тогда против подачи заявки проголосовали 51,6% жителей.

— Из предыдущего референдума мы знали, что скептицизм по отношению к Олимпийским играм в Гамбурге выше, чем во многих других городах. Тем не менее, мы приняли решение в пользу проведения игр, потому что Олимпийские и Паралимпийские игры — это прекрасная возможность для всех в нынешних условиях. Они дали бы толчок многим проектам развития, которых мы хотим достичь для нашего города даже без Олимпийских игр, — подчеркнул бургоминистр.

Борьба продолжается между тремя регионами Германии

После отклонения заявки Гамбурга на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов за звание претендента от Германии поспорят Берлин, Мюнхен и регион Рейн-Рур. Кандидаты должны представить свои подробные концепции в Немецкую олимпийскую конфедерацию (DOSB) во Франкфурте до 4 июня.

26 сентября 2026 года немецкая спортивная организация примет решение о том, какой из трех основных национальных кандидатов будет выдвинут на международный тендер на проведение Игр.

Ранее МОК не включил летние виды спорта в программу зимней Олимпиады-2030.