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Жители эвакуированного села вернулись в свои дома в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Марта 2022, 19:48
Жители эвакуированного села вернулись в свои дома в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области жители эвакуированного села Сагиз в Кылыкогинском районе вернулись в свои дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 марта из-за паводка на реке Ногайты, протекающей через село Сагыз Кызылкогинского района, возникла опасность подтопления свыше 20 домов. В целях безопасности была осуществлена временная эвакуация жителей, чьи постройки оказались в опасности. После того как большая вода прошла и миновала опасность наводнения, все они вернулись в свои дома. Благодаря оперативному принятию соответствующих мер местным акиматом предотвращена угроза подтопления. Ни один дом и подворье не пострадали от наводнения.


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На сооружение дамб, плотин, укрепления берегов реки мешками с песком было мобилизовано 20 единиц техники, работники акимата, жители села, представители других организаций и добровольцы - всего свыше 200 человек», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

По словам жителей села, такого разлива реки Ногаты раньше не наблюдалось. В этом году, начиная с февраля, река разливается уже в третий раз. Сейчас река Ногайты вошла в русло, опасность наводнения миновала.

В настоящее время в селе Сагыз работает специальный штаб во главе с акимом района Нурсултаном Бисембиевым. Ситуация в селе находится под постоянным контролем.

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