Жители еще одного села в Алматинской области вакцинировались на 100%

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Коныр Ескельдинского района Алматинской области полностью вакцинировались от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в селе проживают 1050 человек, 570 из них подлежат вакцинации. Из них 380 уже получили оба компонента прививки, остальные по графику вакцинируются в ближайшее время.

Вакцинации не подлежат 400 детей до 18 лет и 80 человек, которые получили специальные медицинские отводы в связи с беременностью и различными хроническими заболеваниями.

Внесли свой вклад в общее дело и учителя села. В местной школе трудятся 75 педагогов. Они также полностью вакцинированы и успешно начали учебный год. За парты в 2021/2022 году сели 210 мальчиков и девочек. Учебное заведение в достаточном объеме обеспечено средствами индивидуальной защиты. На постоянной основе проводится дезинфекция помещений, а на занятиях дети сидят в масках, соблюдая социальную дистанцию.

Всего по Ескельдинскому району вакцинации подлежит 23600 человек, из них 13600 тысяч уже получили препарат от коронавирусной инфекции. На сегодня охват по региону составляет 57 процента от общего количества населения, допустимого к вакцинации.

Для вакцинирования населения подготовлены четыре прививочных кабинета в селах Карабулак, Алдабергенов, Акын Сара и Бактыбай. Дополнительно работает один передвижной медицинский комплекс. При необходимоститв районе имеется возможность развернуть шесть дополнительных прививочных кабинетов в других аулах региона.

Напомним, ранее полностью вакцинацию прошли жители села Жалгызагаш Ескельдинского района.

За последние сутки в области зарегистрировано 282 случаев КВИ, темп прироста- 0,6%, из них 227 симптомных и 55 бессимптомных случаев.



