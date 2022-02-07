Жители Экибастуза смогут снова получать автоуслуги в ЦОНе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Экибастуза не раз жаловались по поводу неудобного расположения спецсектора, поэтому его решили вернуть в ЦОН, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированный сектор города Экибастуз возвращается в здание центра обслуживания населения», - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области.

Там напомнили, что ранее автоуслуги жители Экибастуза получали в специализированном секторе по обслуживанию населения по адресу: улица Энергетиктер, 37/1. А с 8 февраля 2022 года сектор возвращается в здание основного ЦОНа на улицу М. Жусупа, 92/2.

«Мы неоднократно получали обращения от клиентов по поводу неудобного расположения спецсектора. Для удобства жителей города Экибастуза мы возвращаем специализированный сектор в здание основного ЦОНа, ранее он там и находился», - сказал директор областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Талгат Аскаров.