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Жители двух районов Карагандинской области остались без электричества и связи

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Июня 2023, 18:18
Жители двух районов Карагандинской области остались без электричества и связи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области грузовик повредил электропровода. В результате Каркаралинский и Бухар-Жырауский районы остались без электричества и связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, грузовая машина передвигалась с открытым бортом и порвала высоковольтную линию ГРЭС-2 - Карагайлы-1,2. Протяженность линии - около 250 километров. Поэтому без электричества остались практически весь Каркаралинский и частично – Бухар-Жырауский районы.

В управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области сообщили, что специалисты ТОО «Караганды жарык» в течении дня ведут восстановительные работы.

«Потребители Бухар-Жырауского района полностью перезапитаны, потребители Каркаралинского района будут запитаны сегодня и завтра, то есть это двухцепная линия», - сообщила руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Гульбарам Адельгожина.

Также в ведомстве говорят, что наличие рудников и передвижение большегрузов в этих районах часто приводят к подобным авариям. Поэтому необходима реконструкция линии электропередач.

«Планируется в целом реконструкция этой линии, то есть посредством двух одноцепных линий, чтобы были они на разных опорах. Это будут последующие две инвестиционные программы, потому что это многомиллиардный проект», - добавила Гульбарам Адельгожина.


Энергетика   Карагандинская область   Происшествия   Связь, ТВ, IT  
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