Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области передвижные медицинские комплексы работают с 2011 года. Только за этот год работой комплексов охвачены 210 населённых пунктов в области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Ануарбека Едрисова.

Первые три передвижных медицинских комплекса были поставлены в Костанайскую область ещё в 2011 году.

«Их определили сразу же - в областную больницу для взрослого населения, один - в областную детскую, третий - в Аркалыкскую больницу для жителей отдалённых районов. Затем в 2013 году Житикаринской районной больнице был вручён ещё один комплекс»,- рассказал А. Едрисов.

В 2020 году было закуплено ещё 10 единиц передвижных мобильных медицинских комплексов.

«За 2021 год услугами передвижных медкомплексов охвачены 210 населённых пунктов Костанайской области. Также в рамках посещения медкомплексами сельских населённых пунктов проводилась вакцинация населения. Так, 23 тысячи человек получили прививку именно в них, - отметил представитель облздрава. — Всего по итогам прошлого года передвижными медкомплексами проведено 14600 диагностических исследований, 10 тысяч лабораторных исследований, проведено консультаций профильных специалистов 32700. Выявлено 3900 больных. В результате взято на диспансерный учёт 321 человек, в том числе 198 детей».

Стоит отметить, что в данных передвижных медкомплексах можно получить услуги терапевта (врач общей практики), хирурга, а также специалистов узкой направленности - отоларингологи, офтальмологи, онкологи, невропатологи, травматологи, психолог, кардиолог, уролог, акушеры и другие.

По информации ведомства, больше всего за 2021 год услугами передвижных медкомплексов охвачено людей в Аркалыкской поликлинике. Это связано с тем, что она обслуживает три региона, сам Аркалык и два района - Амангельдинский и Жангельдинский.