Жители Бельгии сократили потребление газа и электричества несмотря на холодную погоду

23 Декабря 2022, 15:09

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Домохозяйства в бельгийской Фландрии сокращают потребление газа и электричества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году потребление газа жителями Бельгии снизилось на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для электроэнергии этот показатель снизился на 12 %.

Данные сетевого оператора во Фландрии «Fluvius» показывают, что более высокие цены на энергоносители вынуждают домохозяйства сокращать потребление электроэнергии даже в очень холодные дни.

Волна холода прошла по Бельгии в середине декабря, когда ночные температуры опускались до минус 5-7 градусов. Цены на энергоносители начали расти в стране в конце 2021 года. Ограничение импорта газа из России оказало дополнительное давление на спрос.

Несмотря на холодную погоду, отдельные абоненты снизили температуру своих обогревающих систем, показал анализ энергетического оператора. Некоторые люди больше не отапливают все свои комнаты. Другая часть потребителей инвестирует в лучшую теплоизоляцию дома и новые более эффективные газовые приборы.

Так, было зафиксировано снижение потребления электроэнергии на 11,5 % среди домохозяйств без солнечных батарей. Считается, что многие люди меняют старые энергосберегающие лампы, снижают регулировку термостата на электрических котлах и заменяют устаревшие приборы.

Домохозяйства с солнечными панелями сэкономили еще больше – 13,5 %.

Компания «Fluvius «считает, что это связано с тем, что такие домохозяйства часто имеют больше приборов, потребляющих больше электроэнергии, таких как тепловые насосы и электромобили.

В настоящее время погода в Бельгии изменилась в сторону потепления, что позволяет жителям экономить на отоплении еще больше.

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