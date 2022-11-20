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Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 16:36
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 16:36

Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, проживающие и работающие на космическом комплексе «Байконур», принимают активное участие в выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Кармакшинской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК), в состав которой входит Байконур, в городе для организации и проведения внеочередных выборов Президента РК создано 11 избирательных участков. Общее число внесенных в списки избирателей составляет 21 088 человек.

Первыми с 7:00 на избирательные участки пришли и проголосовали аксакалы. Члены избирательной комиссии в знак уважения и благодарности подарили им шапаны и камзолы. В ответ старейшины благословили жителей города и всех казахстанцев на счастливое будущее страны.

«Голосование идет активно, на 16:00 по местному времени (15:00 по времени Астаны) проголосовало более 60% всех избирателей Байконура», - сообщили в ТИК Кармакшинского района Кызылординской области.

По информации председателя Общественного Совета Байконура Виктора Новикова, в соответствии с распоряжением главы администрации участковым избирательным комиссиям оказывается содействие в организации выборной кампании.

«Мы, как представители государственного органа Российской Федерации, непосредственного участия в проведении выборной кампании не принимаем, оказываем лишь содействие. Это обеспечение транспортом, техникой, информационными электронными стендами, в течение недели выделена специальная машина, которая оповещала горожан о предстоящих выборах. Голосование идет активно», - отметил он.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.


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