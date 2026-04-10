Жители Азгира в Атырауской области сталкиваются с трудностями из-за плохих дорог

Село Азгир расположено примерно в 600 километрах от Атырау, а от районного центра села Курмангазы в 310 километрах. На этой территории имеются Азгирский, Асанский, Суюндукский сельские округа. Но плохое состояние дорог ухудшает жизнь сельчан, усложняет движение транспорта. Общая длина дороги областного значения 7-й разъезд-Асан-Азгир-Балкудук-Суюндук — 282 километра.

Как говорит житель села Бактыгерей Сеитханов, построить дорогу несколько раз обещали, но реального результата нет.

— И аким области приезжал, говорил, что начнут строительство дороги. Но до сих пор на началось. Машины не могут ездить напрямик, объезжают через Бестерек. Хоть бы до села Асан построили. И летом, и зимой трудно ездить, — сказал Б. Сеитханов.

Качество дороги влияет не только на сообщение, но и на социальное положение жителей. Ездить в райцентр обходится дорого, машины «скорой помощи» часто останавливаются на дороге. Вследствие этого затрудняется совервеменная доставка заболевших в больницу. Вместе с тем, трудности перевозки привели к росту цен на продовольствие. Местные жители вынуждены покупать некоторые продукты в России.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Асет Оразгалиев сообщил, что дорожно-ремонтные работы ведутся поэтапно. По его словам, в прошлом году был начат средний ремонт на участке 0-36 километр.

— В этом году работа ускорится. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на участки 36-98 и 98-180 километры, — сказал руководитель управления.

А. Оразгалиев отметил, что дорожное строительство здесь сложно вести в связи с географическими особенностями местности. Здесь проводили исследование специалисты Казахского дорожного научно-исследовательского института, они изучили состав грунта и воды. По результатам исследования они дали рекомендации по доработке проекта.

— Известно, что на некоторых участках дороги грунт песчаный. По новой технологии мы будем продолжать строительство дороги с использованием стабилизатора, — сказал А. Оразгалиев.

Представители ответственной организации планируют до конца текущего года завершить первые 36 километров. Также они сообщили, что ведется постоянная работа по содержанию дороги.

