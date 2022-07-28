28 Июля 2022 18:43

Жители Атырауской области задолжали 355 млн тенге налога на транспорт

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Атырауской области задолжали в бюджет 355 млн тенге транспортного налога, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Всего на сегодня не заплатили налог на транспорт 9 тыс. жителей области. Их задолженность сейчас составляет 355 млн тенге. Около 283 млн тенге- это основной налог и 72 млн – пеня.



Самая большая сумма задолженности в городе Атырау – 278 млн тенге. Автовладельцы Жылыойского района не заплатили налог в размере 37 млн тенге. А водители Курмангазинского района задолжали государству 16,5 млн тенге.



«Многие автовладельцы относятся к налогам равнодушно. Забывая, что транспортный налог исчисляется на основе месячного расчетного показателя и ежегодно он увеличивается. Если легковой автомобиль был собран после 31 декабря 2013 года или зарегистрирован по истечении этого времени на территории Казахстана, то сумма налога будет больше», - сообщил руководитель управления непроизводственных платежей областного департамента государственных доходов Нурболат Сарманов.