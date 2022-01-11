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Жители Атырауской области вернулись к нормальной жизни

11 Января 2022 20:18
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Жители Атырауской области вернулись к нормальной жизни

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Атырауской области вернулись к нормальной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учреждения и предприятия области работают в обычном режиме. Продолжается работа общественного транспорта. Все мосты через реку Урал, соединяющие европейскую и азиатскую части областного центра и улицы полностью открыты для движения. Продовольственные магазины, супермаркеты и аптеки беспрепятственно работают в соответствии с требованиями до установленного времени. Вне рамок комендантского часа жители свободно перемещаются по своим нуждам», - рассказали в пресс-службе акима области.

Напоминаем, что с 5 января в регионе введен комендантский час с ограничением передвижения людей и транспорта с 23.00 часов до 7.00 часов. Силовые структуры работают в усиленном режиме. Начиная с сегодняшнего дня сеть Интернет работает по области в промежутке с 7.00 до 19.00.



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#Атырауская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Виктор Сутягин

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