Жители Атырауской области могут найти свой избирательный участок с помощью Telegram-бота

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырауской области могут найти свой избирательный участок с помощью Telegram-бота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запущен чат-бот в Telegram, где граждане могут найти свои избирательные участки . Жители области теперь смогут получить информацию о том, куда необходимо пойти, чтобы проголосовать за выбранного ими кандидата во время выборов. Узнать номер, название и адрес избирательного участка можно введя лишь ИИН в чат- боте SailauAtyrauBot. Найти свои избирательные участки можно и кликнув по ссылке https://t.me/SailauAtyrauBot» ,- сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.