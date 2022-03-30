РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 29 Март 2022 | GMT +6

    Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за шквального ветра, скорость которого при порывах достигает 28 метров в секунду, есть пострадавшие люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «Сегодня много людей обратились за медицинской помощью в связи с полученными ушибами и порезами из-за шквального ветра, разгулявшегося в городе с утра. Три человека пострадали достаточно серьезно, получив ранения из-за захлопнувшихся дверей. Двое после оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение с переломом руки», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Данных о пострадавших в районах области пока нет. Тем временем, ветер не стихает.

    Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвёт провода, сносит крыши и заборы в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Погода Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Природа Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!