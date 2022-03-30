Жители Атырау пострадали из-за шквального ветра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за шквального ветра, скорость которого при порывах достигает 28 метров в секунду, есть пострадавшие люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Сегодня много людей обратились за медицинской помощью в связи с полученными ушибами и порезами из-за шквального ветра, разгулявшегося в городе с утра. Три человека пострадали достаточно серьезно, получив ранения из-за захлопнувшихся дверей. Двое после оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение с переломом руки», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Данных о пострадавших в районах области пока нет. Тем временем, ветер не стихает.

Как ранее сообщалось, шквальный ветер рвёт провода, сносит крыши и заборы в Атырау.