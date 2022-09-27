Жители Атырау обворовали ювелирные магазины на 4 млн тенге в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержаны воры-гастролеры, которые обворовывали ювелирные магазины в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что полицейские по горячим следам задержали подозреваемых, которые орудовали по всей республике. Преступная парочка в регионах совершила серию краж в ювелирных магазинах.

В начале сентября на оперативный канал «102» управления полиции Семея обратилась директор одного из ювелирных магазинов города, которая сообщила, что неизвестная женщина с прилавка похитила золотую цепь, стоимостью 147 тысяч тенге. Незамедлительно выехавшая на место следственно-оперативная группа провела оперативно-розыскные мероприятия, также были опрошены продавцы магазинов, изъяты видео с камер наблюдения. Просмотрев видео, стражи порядка вычислили автомобиль марки ВАЗ, на котором передвигались злоумышленники. По плану «Перехват» были перекрыты оба моста, в результате которого преступная пара была взята по горячим следам.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемые являются 34-летними жителями города Атырау. По наработанной схеме они ездили по городам: Алматы, Шымкент, Талдыкорган, Аягоз и Семей.

«В преступной группе у каждого была определена роль. 34-летняя женщина заходила в ювелирные магазины, где рассказывала, что ищет подарок своей маме, в момент когда продавец отвлекался, незаметно клала украшение в сумку и моментально скрывалась. Ее ожидал подельник.

Выяснилось, что на территории области подозреваемые совершили 7 краж, 2 из которых - в Аягозском районе. Общая сумма ущерба составила свыше 4 млн тенге. Часть краденного золото они успели сдать в ломбард. Оперативники Абайской области проверяют причастие к другим аналогичным преступлениям», - сказал заместитель начальника ДП Нариман Кульдиков.

По факту начато досудебное разбирательство по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.













Фото: semeynews.kz