Жители Атырау не согласны с передачей детсадов в доверительное управление

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырау не согласны с передачей детсадов в доверительное управление. Об этом они сообщили на встрече с городскими властями, проведшей в одном из клубов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе разрабатывается конкурсная документация для передачи 14 детских садов в доверительное управление в рамках программы ГЧП. Бизнесмены, берущие здание садика в управление, не имеют права отчуждать, передавать в залог имущество объекта ГЧП. А также вносить какие-либо изменения в имущество, кроме текущего и капитального ремонта. А также повышать стоимость оплаты за ребенка, которая сегодня составляет 10 тыс. 500 тенге. Все выбранные садики 60-80-х годов постройки», - сообщил заместитель акима города Улугбек Тналиев.

Однако все пришедшие на встречу родители высказались против передачи детских дошкольных учреждений в доверительное управление,

«Мы не против, чтобы предприниматели занимались садиками, но для этого нужно, чтобы они строили и открывали новые здания. Или брали заброшенные садики, которые в городе есть, и ремонтировали их. Большая часть тех садиков, которые им хотят передать, в девяностые годы ушла в частные руки. Потом государство их выкупало, ремонтировало. Почему их обратно нужно отдавать частникам, которые наверняка повысят стоимость. Иначе с чего они будут получать прибыль», - высказала общую точку зрения обеспокоенных родителей Оксана Машталлер.

Представители городского акимата и отдела образования пообещали обдумать все прозвучавшие предложения. После чего будет проведена новая встреча с родителями.