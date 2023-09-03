Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства Министерство по ЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



2 сентября пожарно-тактическое учение с участием министра по ЧС Сырыма Шарипханова прошло в столичном жилом комплексе «Жар-Жар» по адресу Иманова, 41.

Основной целью проводимых пожарно-тактических учений является формирование и укрепление культуры безопасности среди населения, так как правильные действия жителей при возникновении чрезвычайных ситуаций имеют огромное значение в деле предотвращения гибели и травмирования людей на них.

В ходе учения с жителями проводились разъяснительные беседы по безопасному поведению при возникновении пожара и других ЧС. Для закрепления знаний жильцы отработали свои действия на практике.

Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием. Дети с удовольствием примеряли на себя снаряжения пожарных и спасателей.

Также в ходе учения подразделениями МЧС отработана тактика тушения пожаров в высотных домах с применением имеющихся видов средств, предназначенных для спасения и эвакуации людей.