Жители Алматы смогут по карте 2ГИС найти 384 пункта приема населения на случай землетрясений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Алматы рассказали сенаторам Парламента РК о том, что в случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в городе будут развернуты 384 пунктов приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

Пункты приема предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение «пункты приема пострадавшего населения», а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и Акимата.

«Депутатам понравилась идея размещения пунктов приема во время природных ЧС в мобильных приложениях, также они порекомендовали широко информировать о них в СМИ», - сообщила пресс-служба ДЧС г. Алматы.

Департаментом разработаны информационные таблички с QR кодом, при сканировании смартфоном, можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тыс домов).

Депутатам рассказали о проводимых в Алматы регулярных сейсмотренировках: в организациях города их проведено свыше 3,5 тысяч, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Кроме того, каскадным методом обучается более полумиллиона населения города. Их цель – обучить горожан способам защиты в чрезвычайных ситуациях.

Исполняющий обязанности начальника Департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевых установок (зона покрытия – 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканалов и 24 радиоканала «Медиасервера».

Докладчик подчеркнул, что подготовка населения к действиям при ЧС проводится комплексно, на системной основе. В случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4 060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.

Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации (землетрясения) население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецальном транспорте.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев подчеркнул необходимость более частой работы с населением.

Его коллега Жанна Асанова предложила усилить работу по информированию жителей о бесплатном мобильном приложении «Дармен», чтобы все каждый алматинец имел необходимую информацию, и знал адреса пунктов приема пострадавшего населения.

Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла.

Фото: пресс-служба МЧС РК