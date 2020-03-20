Жители Алматы ощутили землетрясение силой 2 балла

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 137 км к югу от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 20 марта в 6 часов 49 минут 00 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.9. Магнитуда - 5.1. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы 2 балла «, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».







