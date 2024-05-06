Жители Алматинской области ощутили землетрясение

Жители Кегенского района Алматинской области ощутили 6 мая землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 06 мая в 09 час 12 мин 44 сек зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7.

Координаты эпицентра 42..73° с.ш. 79.21° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, Кегенский район, с. Кегень 2 балла.