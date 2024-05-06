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    09:43, 06 Май 2024 | GMT +6

    Жители Алматинской области ощутили землетрясение

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Жители Кегенского района Алматинской области ощутили 6 мая землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 06 мая в 09 час 12 мин 44 сек зарегистрировано землетрясение.

    Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7.

    Координаты эпицентра 42..73° с.ш. 79.21° в.д. Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, Кегенский район, с. Кегень 2 балла.

    Теги:
    Регионы Казахстана Землетрясение Природные явления Алматинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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