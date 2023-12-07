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    10:47, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Жители Актау ощутили землетрясение

    Землетрясение
    Фото: static.vkurse.kz

    Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 07 декабря 2023 года в 10 часов 15 минут 40 секунд по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает агентство Kazinfrom

    - Эпицентр землетрясения расположен в 2289 км на от г. Алматы на территории Азербайжана, Каспийское море. Энергетический класс землетрясения 14.3. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 49.71° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Актау 3 балла, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы». 

    Теги:
    Каспийское море Землетрясение Актау Происшествия
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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