Жители Актау ощутили землетрясение

Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 07 декабря 2023 года в 10 часов 15 минут 40 секунд по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает агентство Kazinfrom .

- Эпицентр землетрясения расположен в 2289 км на от г. Алматы на территории Азербайжана, Каспийское море. Энергетический класс землетрясения 14.3. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 49.71° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Актау 3 балла, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».