Жители Аксая остались без воды из-за аварии на трубопроводе

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Аксай Западно-Казахстанской области был поврежден магистральный водопровод. Из-за аварии город остался без воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу аппарата акимата Аксая в сети Facebook.

В течение трех дней аварию обещают устранить и обеспечить подвоз воды в микрорайоны города.

«При проведении строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона был повреждён основной магистральный водопровод. В связи с этим подача водоснабжения прекращена. Сроки устранения аварии: ориентировочно 3 дня. На момент прекращения водоснабжения в микрорайоны будет организован подвоз воды. О ходе работ будет дополнительно сообщаться», - говорится в публикации акимата города.



