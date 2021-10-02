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Жители Аксая остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Октября 2021, 22:34
Жители Аксая остались без воды из-за аварии на трубопроводе

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Аксай Западно-Казахстанской области был поврежден магистральный водопровод. Из-за аварии город остался без воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу аппарата акимата Аксая в сети Facebook.

В течение трех дней аварию обещают устранить и обеспечить подвоз воды в микрорайоны города.

«При проведении строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона был повреждён основной магистральный водопровод. В связи с этим подача водоснабжения прекращена. Сроки устранения аварии: ориентировочно 3 дня. На момент прекращения водоснабжения в микрорайоны будет организован подвоз воды. О ходе работ будет дополнительно сообщаться», - говорится в публикации акимата города.



Западно-Казахстанская область   Происшествия   Акимат   Регионы Казахстана  
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