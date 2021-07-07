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    02:21, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Жители 17 сел в СКО получат чистую питьевую воду

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жители 17 сел в СКО получат чистую питьевую воду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Это стало возможным в результате реконструкции Пресновского группового водопровода (2 очередь). Его общая протяженность составляет 249 км. Стоимость проекта - 4,8 млрд. тенге.

    Задача проекта - обеспечение подачи чистой питьевой воды потребителям 17 сел в 3 районах Северо-Казахстанской области с общей численностью населения около 12 тысяч человек. А также строительство насосной станции 3-го подъема в с.Троицкое.

    В разрезе Мамлютского района по второй очереди строительства завершается реконструкция объекта.

    На сегодня идет ввод в эксплуатацию водовода с отводами на села Кызыласкер, Степное, Ленино, Михайловка, Пчелино, Новодубровное. А также площадок напорно-регулирующих сооружений в селах Новодубровное, Михайловка, Кызыласкер, Раздольное, Ленино, пунктов реализации воды в селах Пчелино и Степное.

    В разрезе Есильского района вводится водовод с отводами на села Оседлое, Сарман, Спасовка, а также площадки напорно-регулирующих сооружений в селах Спасовка, Тауагаш и пункт реализации воды в селах Оседлое и Сарман.

    В разрезе Жамбылского района начнет работу водовод с отводами на села Сенжарка, Кладбинка, Архангельское, а также площадки напорно-регулирующих сооружений в селах Кладбинка, Троицкое, Архангельское, Железное и пункты реализации воды в селах Сенжарка, Орталык.

    Забор и подача воды осуществляются по водоводу от реки Ишим в Насосную станцию первого подъема, затем она поступает на станцию очистки воды. Далее очищенная, обеззараженная вода подается в два резервуара чистой воды объемом 3000 м3 каждый. Затем вода поступает на насосную станцию второго подъема, откуда по водоводу Есильское – Троицкое - на Насосную станцию третьего подъема в с. Троицкое, попутно снабжая села Оседлое, Сарман, Спасовка, Тауагаш, Кызыласкер, Степное, Раздольное, Ленино.

    Далее с насосной станции 3-го подъема вода поступает до центра Жамбылского района с.Пресновка далее с.Железное (конечная точка).

    Также с насосной станции 2-го подъема вода поступает на Насосную станцию 3-го подъема - в с. Новомихайловка, далее по водоводу Новомихайловка-Михайловка – потребителям сел Кладбинка, Сенжарка, Пчелино, Новодубровное, Михайловка.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество ЖКХ
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