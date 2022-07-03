Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Жителей ЗКО оштрафовали на 1,2 млн тенге за заготовку банных веников из дуба

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июля 2022, 18:00
Жителей ЗКО оштрафовали на 1,2 млн тенге за заготовку банных веников из дуба

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Веники изготавливали из дикорастущего дуба, который в Казахстане встречается только в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Мой ГОРОД».

По информации Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный - единственный представитель рода в Казахстане. Площади дубовых насаждений за последние столетия сильно сократились.

«На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях. В этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали нарушителей закона на 1,2 млн тенге. В основном порубкой дубов занимаются люди без определенного места жительства или те, кто ведет аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают «скупщики» дубовых веников», - пояснили в ведомстве.

Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тыс. тенге) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя.


Фото: mgorod.kz

Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы Казахстана   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай