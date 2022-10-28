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Жителей зимовки в Улытауской области эвакуировали из-за упавшего обломка космического корабля

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Октября 2022, 15:27
Жителей зимовки в Улытауской области эвакуировали из-за упавшего обломка космического корабля

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Возле одного из сел Жанааркинского района Улытауской области упал фрагмент космического корабля. Жителей села эвакуировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент падения фрагмента космического корабля возле села Орынбай сняли на видео жители Жанааркинского района Улытауской области. Кадры распространились по социальным сетям, люди высказывают свои опасения по поводу вреда здоровью. Акимат Жанааркинского района уверяет, что данный обломок не представляет опасности и он безвреден.

«Это фрагмент грузового космического корабля «Прогресс МС-21». Он упал в 25 километрах от населенного пункта Орынбай. Эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай мы не эвакуировали. Специалисты «Роскосмоса» заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Они создали специальную группу оперативного реагирования, которая охраняла это место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности для людей», - прокомментировали в пресс-службе акимата Жанааркинского района.


Кадр из видео


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