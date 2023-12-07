Жителей Жанибекского района ЗКО стопроцентно обеспечат питьевой водой

В ходе встречи с жителями Жанибекского района аким ЗКО Нариман Турегалиев доложил о ходе реализации предвыборной программы Главы государства в регионе. Ответил на актуальные вопросы сельчан, передает агентство Kazinform.

Отчет акима района Тимура Шиниязова был заслушан в Куйгенкольском сельском округе. По его данным, бюджет Жанибекского района на 2023 год составил 6,8 млрд тенге. В районе увеличился объем инвестиций в основной капитал, наблюдается рост поголовья скота.

Фото: акимат ЗКО

За отчетный период на сельскохозяйственную технику и бурение колодцев выплачено субсидий на 163 миллиона тенге. С начала года за счет программы «Ауыл — ел бесігі» и средств областного бюджета капитально отремонтированы 4 медицинских учреждения в селах Талов, Жаскайрат, Тау и Майтубек.

В рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения в сельской местности» в селах Жаксыбай и Камысты ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта.

В целом строительная отрасль в районе бурно развивается благодаря государственной поддержке. За 10 месяцев текущего года проведены работы на сумму 2,8 миллиарда тенге.

Одно из основных направлений - обеспечение жителей качественной питьевой водой. В начале года водопроводы подведены к 11 населенным пунктам, комплексный блок-модуль установлен в 3-х населенных пунктах Куйгенкольского сельского округа. Ведутся работы и в селе Енбекши. По завершению все населенные пункты района будут обеспечены питьевой водой.

Фото: акимат ЗКО

- Для обеспечения жильем нуждающихся граждан нашему району выделено 96 миллионов тенге из республиканского бюджета и 17 миллионов тенге из районного бюджета, на эти средства планируется приобрести 10 жилых домов. В этом году введены в эксплуатацию 3736 квадратных метров, что почти на 280% больше, чем в прошлом году. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в районе, составляет 998 субъектов, в том числе 546 фермерских хозяйств, 452 частных предпринимателя, в сфере бизнеса заняты 1520 человек, - сообщил аким Жанибекского района.

С 2023 года через Аграрную кредитную корпорацию будут предоставляться льготные кредиты под 2,5% молодежи в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день освоено 29 миллионов тенге, кредиты получили 7 человек. В данный момент они открыли свой бизнес в направлении развития животноводства.

После доклада перешли к вопросам из зала. Жители Жанибека попросили изменить статус пункта пропуска на границе с Россией на международный и соответствующим образом его модернизировать. Глава региона сообщил, что группа депутатов Парламента проконсультировалась с российскими коллегами по данному вопросу. Рассматриваются эффективные пути решения проблемы.

Фото: акимат ЗКО

Жителям отдаленных районов не всегда доступны гранты. Представитель партии «Ауыл» Бауыржан Сабанов заявил, что необходимо создать районную комиссию по отбору лучших бизнес-идей. По проекту «Ауыл аманаты» району выделено 311 миллионов тенге, полностью одобрены документы 55 заемщиков.За год объем инвестиций в основной капитал в районе составляет 7,2 миллиарда долларов, или 101,7%.

Кроме того, были подняты вопросы по медицинскому социальному страхованию, регулированию поголовья сайги, проблемы с электричеством и другие.

- У нас был трансформатор. Его затем электрики забрали. Но сейчас у нас проблема со светом. Нам нужна помощь, - обратилась житель села Жемис Бисенова.

Проблема с состоянием электросетей изучается по всему региону. Результаты будут доведены до жителей Приуралья.

После общего собрания глава региона лично принял граждан. В некоторых селах приграничного района пустует более шестидесяти домов. Аким области сообщил, что в целях сохранения села готовится концепция программы «Қаладан ауылға».

- Мы сейчас разрабатываем эту программу. При ее одобрении хотим воспользоваться пустующими домами. Будем выдавать их приезжающим в район людям. Наша цель - вернуть в село людей, уехавших отсюда и не устроившихся в городе. Будем создавать для них условия. Кроме того есть планы в развитии животноводства. В том числе племенного скотоводства. В любом случае — развитие сельских территорий будет у нас в приоритете, -заверил аким области Нариман Турегалиев.

В ходе отчетной встречи были даны ответы на все вопросы сельчан. А после состоялся личный прием граждан.