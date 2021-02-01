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    05:03, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Жителей восьми городов РК предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 1 февраля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    1 февраля 2021 года в городах Атырау, Караганде, Кокшетау, Кызылорде, Нур-Султане, Петропавловске, Семее, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    В Актау, Актобе, Алматы, Павлодаре, Таразе, Уральске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Казгидромет Экология
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