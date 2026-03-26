Жителей Узбекистана будут оповещать о ЧС через громкоговорители в мечетях

В рамках пилотной инициативы специальные устройства устанавливаются в мечетях, расположенных вблизи населенных пунктов. Это позволит передавать экстренные сообщения МЧС через внешние громкоговорители мечетей и оперативно доводить информацию до широкой аудитории.

На сегодняшний день устройства установлены в 272 мечетях в семи регионах Узбекистана: Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской областях.

— Выбор мечетей не случаен: они традиционно воспринимаются как авторитетные социальные институты, обладающие значительным влиянием на местные сообщества. Кроме этого, мечети расположены практически во всех населенных пунктах и оснащены внешними громкоговорителями высокой мощности, обеспечивающими радиус слышимости от 500 до 2000 метров, — сообщает пресс-служба ПРООН в Узбекистане.

По расчетам проекта, оповещение через мечети позволяет охватить около 6,5 млн человек, включая мужчин, женщин, детей и уязвимые группы населения.

Дополнительным преимуществом этого канала оповещения является возможность передавать экстренные сообщения и в случае перебоев мобильной связи и энергоснабжения.

