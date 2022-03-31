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Жителей уходящего под воду села эвакуировали в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Марта 2022, 10:43
Жителей уходящего под воду села эвакуировали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Кызылкогинском районе Атырауской области эвакуировали жителей уходящего под воду села Сагиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 марта в 22:00 часов в Кызылкогинского района Атырауской области произошел перелив в реке Ногайты, проходящий через станцию Сагиз. Уровень воды в короткий срок поднялся примерно на три метра.

Силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, местного исполнительного органа, жителей села, районного отдела полиции и частных компаний проводилась эвакуация жителей в местную школу, колледж. Параллельно велись укрепительные работы по берегам реки.

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50 эвакуированных жителей из 24 частных жилых домов, подверженных подтоплению, были расселены по родственникам. Сейчас уровень воды снизился», - сообщили в пресс- службе ДЧС области.

Река Ногайты течет из Актюбинской области через село Сагиз Атырауской области и впадает в реку Конырсай.

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