Жителей уходящего под воду села эвакуировали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Кызылкогинском районе Атырауской области эвакуировали жителей уходящего под воду села Сагиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 марта в 22:00 часов в Кызылкогинского района Атырауской области произошел перелив в реке Ногайты, проходящий через станцию Сагиз. Уровень воды в короткий срок поднялся примерно на три метра.