Жителей трех областей республики предупредили о шторме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 10 марта в Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег,днем местами осадки (дождь, снег). Местами низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 м/с. 10-12 марта местами ожидаются туман, гололед.

В Нур-Султане ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег).

10-12 марта на дорогах гололедица. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на большей части осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго- западный местами15-20 м/с. В Петропавловске ночью 10 марта ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.



